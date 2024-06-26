Общество

Безопасное детство: какие проблемы жителей округа №3 помогает решать депутат Псковской гордумы

Псковский округ №3 — достаточно большой. В него входят как центральные улицы Пскова, так и городские окраины. Поэтому жителей волнует и то, как оградить детей от игры на территории старинных «заброшек», так и создание новых спортивных и детских площадок во дворах и в целом благоустройство своих территорий. Решению этих и других вопросов был посвящен контрольный выезд на округ депутата Псковской городской Думы Ивана Мешкова. Подробности — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Опасный дом

Первой точкой контрольного выезда, в котором, помимо депутата, приняли участие глава города Борис Елкин, председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, а также представители городской администрации, стала улица Льва Толстого, 14.

По этому адресу находится Дом управляющего заводом Штейна — объект культурного наследия регионального значения. Здание постепенно разрушается, но несмотря на то, что вокруг него установлено ограждение, территорию памятника облюбовали местные дети.

«В этом опасном здании «тусуются» дети. Жители просят, чтобы окна и двери заколотили, чтобы лишить доступа ребят туда»,- пояснил депутат Иван Мешков.

Кроме того, по его словам, вокруг этого объекта свалка, и на 6-ю управляющую компанию жители постоянно жалуются. Также есть пожелания и по поводу приведения в порядок проезда между домами, поскольку через эту территорию дети ходят в школу.

По поводу Дома управляющего глава города Борис Елкин сообщил, что собственник обязан ограничить доступ в помещения объекта. «Пока разрабатывают проект собственик все равно должен предпринять мероприятия по консервации», - сказал он.

А значит, вопрос уже фактически решен, и местным ребятам скоро ограничат возможность проникать в опасное здание.

«ТОСы не отменят!»

Жители двора по ул. Вокзальной, 48 тоже хотели бы обеспечить детям интересный досуг и установить на пустующей зеленой зоне детскую или спортивную площадку. Но встреча жителей с главой города и депутатом началась с обсуждения других проблем. Первая — зеленую зону на дворовой территории давно прекратили в парковку. Но это еще не все- сама эта площадка неровная и в плохую погоду прекращается в грязь.

«Хотелось бы ее выровнять», - сказали жители.

Также они показали представителям власти зеленую зону, на которой можно было бы организовать спортивную площадку для ребят. «Мы хотим, чтобы что-нибудь было сделано для детей подросткового возраста», - пояснили жильцы.

«Давайте поднатужимся, и ТОС сделаем»,- предложил Борис Елкин.

Но жильцы восприняли предложение без энтузиазма: «Не будем мы ТОС делать. У нас активных два человека, и тем по 70-80 лет».

«Но вы же хотите благоустроить территорию,- попытался убедить активисток глава города. - А создание ТОС позволит привлечь дополнительное финансирование».

«Я помогу», - пообещал Иван Мешков

Борис Елкин также рассказал жителям, что в этом году из 20 с лишним заявок, отправленных на городской конкурс проектов ТОС, только 4-5 отклонили. «Все остальные реализовываем: детские площадки, видеонаблюдение, освещение, шлагбаумы. Есть ТОСы, которые в прошлом году поставили детскую площадку, а в этом уже основание под нее из резинового покрытия будут делать», - сообщил он.

Глава города также отметил, что это самый простой и быстрый способ реализации планов по благоустройству. «В этом году создавайте ТОС, и в январе сможете принять участие в областном конкурсе, а в марте — в городском. Подумайте»,- посоветовал он.

«А вдруг вас заберут в Москву?», - парировала жительница.

«Но ТОСы не отменят», - успокоил ее глава города.

«Нужна активность граждан»

В микрорайоне Любятово, на Новгородской,26 требуется благоустройство придомовой территории. «На сегодняшний день с Алексеем (Саенко, заместителем главы администрации города- прим.ред) проговорили, каким образом можно этот участок привести в порядок. Будем заниматься переводом земли, чтобы сделать благоустройство по программе «Комфортная городская среда», - сказал Борис Елкин.

Глава города отметил, что в следующие годы благоустройство в рамках программы «Комфортная городская среда» будет проводиться, в том числе, на небольших общественных пространствах. Поэтому приводить в порядок эту территорию можно «частями, потихоньку».

Иван Мешков сообщил, что на сегодняшний день на округе создано два ТОСа, но процесс идет: еще три-четыре находятся в процессе подготовки документов. Депутат не теряет надежды: «Надо переубеждать жителей, потому что ТОС — это инструмент для реализации того, чего хотят граждане».

Борис Елкин также уверен, что необходима большая активность горожан проживающих на округе. «В части дорожной инфраструктуры небольшая работа проделана. Но впереди нас ждут улицы, которые необходимо сделать. Также нужно проработать вопросы устройства детских площадок. Хороший механизм для этого - создание ТОСов. Инструмент потрясающий, с возможностью привлечь до миллиона рублей на проект»,- сказал он.

Нужна активность граждан и в голосовании по программе «Формирования комфортной городской среды». По словам главы города, такие инструменты, как ТОСы, КГС надо использовать для того, чтобы как можно больше общественных пространств и дворовых территорий было отремонтировано нашем городе.

Светлана Синцова

Фото Вадима Боченкова