Прайс на размещение агитационных материалов на сайте «МК-Псков.ру» на выборах 8 сентября

Наименование Период размещения Стоимость

Баннер на главной странице 1 месяц 50 000 рублей

1 неделя 20 000 рублей

Изготовление баннера 3 000 рублей

Размещение статьи (интервью, выступления) до 1,5 страниц А4 – 14 кеглем, в ленте новостей - 10 000 рублей

Подготовка и размещение на сайте текстовой расшифровки радиовыступления на радиоканале «60FM» - 10 000 рублей

Размещение пресс-релиза (информационного сообщения) 1 стр.А4 -14 кеглем 4 500 рублей

Закрепление материала в ТОП, 3 дня 10 000 рублей

Изготовление фоторепортажа 5 000 рублей

Размещение материала (репост) в группах МК в Пскове в соц.сетях (на выбор Заказчика: ВК, Telegram) 1 шт. 1 000 рублей

Размещение фото в разделе «фоторепортажи» 1 неделя 15 000 рублей

Размещение видеоролика на сайте (без закрепления) * при условии заказа публикации До 30 сек. 5 000 рублей

Изготовление информационного видеосюжета До 3 мин. От 15 000 рублей

Адаптация материала 1 000 рублей

новости (работа журналиста) 1 500 рублей