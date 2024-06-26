Прайс на размещение агитационных материалов в эфире радиоканала «Норд-Вест Радио» («Европа плюс») на выборах 8 сентября

Мобильные комплексы для обучения детей ПДД запустили в Псковской области

Круглый стол на «ПЛН FM»: муниципальные выборы-2024 и вызовы для партий

Псковская область заняла 64 место в рейтинге регионов по доступности жилья

Ущерб на 15 млн рублей причинили лесному фонду при строительстве базы отдыха в Гдовском районе

Псковские работодатели стали в два раза чаще размещать вакансии для ИТ-специалистов без опыта

Минфин предложил увеличить пошлину за развод в 8 раз

Власти развеяли слухи о закрытии школы в Невельском округе

Более четырех миллионов рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками

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