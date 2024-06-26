Общество

Псковские работодатели стали в два раза чаще размещать вакансии для ИТ-специалистов без опыта

Еще год назад местные работодатели всё чаще отдавали предпочтение соискателям с опытом. Теперь аналитика рынка труда показывает, что компании стали чаще размещать вакансии для соискателей без опыта.

По данным hh.ru, за последний месяц местные работодатели разместили более 100 новых вакансий в ИТ-сфере, доступных как соискателям с опытом, так и без, то есть начинающим специалистам. В целом спрос на айтишников на рынке труда Псковской области вырос на 27%, если сравнивать с началом лета 2023 года. В свою очередь местные соискатели не оставляют надежд найти работу в ИТ-сфере этим летом. Так, псковские айтишники за месяц разместили и обновили почти 1000 новых резюме, что на 19% больше, чем в начале лета 2023 года.

При этом объём вакансий именно для соискателей без опыта в ИТ-сфере Псковской области по сравнению с прошлым годом вырос в 2 раза. Также на 67% выросло число стажировок для местных айтишников. Таким образом, компании показывают, что становятся более гибкими в подборе востребованного персонала, что логично на фоне возрастающего дефицита кадров даже в такой высококонкурентной среде, как ИТ-сфера.

Несмотря на спрос на ИТ-персонал, предлагаемый в ИТ-сфере Псковской области доход составляет 42 тыс. рублей, что на 7,8 тыс. рублей меньше, чем в начале лета 2023 года.

В топ-5 самых востребованных специальностей в ИТ-сегменте северно-западного региона за прошедший месяц вошли профессии специалист техподдержки (40% вакансий от всего объёма в отрасли за месяц), программист/разработчик, системный администратор, аналитик, руководитель проектов.

На представленные выше профессии приходится свыше 80% вакансий от всего объёма предложений в ИТ-сфере города и области за последний месяц.