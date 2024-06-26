Общество

Мессенджер ICQ завершил работу

Мессенджер ICQ (принадлежит VK) - легендарная «аська», один из самых популярных в России в начале 2000-х годов сервис для мгновенного обмена сообщениями - прекратил работу 26 июня.

«Сервис завершил работу. Продолжайте общаться с друзьями в "VK Мессенджере" и VK Workspace», - говорится в сообщении.

Закрытие сервиса VK анонсировал 24 мая, сообщив, что сфокусируется на развитии «VK Мессенджера» для пользователей и корпоративного сервиса на базе платформы VK WorkSpace для бизнеса, а сотрудники ICQ присоединятся к этим командам, пишет РИА Новости.

ICQ - мессенджер с поддержкой голосовой и видеосвязи, входит в портфель активов VK с 2010 года.

Поддерживает Android, iOS (iPhone), Windows Phone, Nokia Symbian, Nokia S40, а также ОС Windows.