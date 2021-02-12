Общество

«Ночные охотники» из Псковской области ракетным огнем уничтожили колонну бронетехники на полигоне

В Псковской области экипажи бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа провели летное тактическое с применением авиационных средств поражения. Об этом сообщает сайт министерства обороны РФ со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

По плану учения, летчики многоцелевых вертолётов Ми-8, ударных Ми-35 и Ми-28Н «Ночной охотник» совершили перебазирование на оперативный аэродром в Ленинградской области.

После дозаправки топливом экипажи выдвинулись в район выполнения учебно-боевых задач по уничтожению колон автомобильной и бронетехники, а также скоплений живой силы условного противника. Вылеты боевых машин на авиационный полигон осуществлялись одиночно и в составе тактических звеньев.

Для поражения наземных сил и средств «противника» применялись неуправляемые авиационные ракеты С-13 и С-8, а также автоматические авиационные пушки калибра 30 миллиметров.

Всего в учении было задействовано более 10 вертолётов армейской авиации и более 50 военнослужащих летного и инженерно-технического состава.