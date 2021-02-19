Общество

Замминистра просвещения продегустировал блюда в псковской школьной столовой. ВИДЕО

Моглинскую школу посетил в рамках рабочего визита в Псковскую область первый замминистра просвещения Рф Дмитрий Глушко.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, первый вице-губернатор Вера Емельянова и председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов ознакомили его с «Точкой Роста», открытой здесь в прошлом году. Под данный проект отвели два кабинета. Здесь установлено современное компьютерное оборудование, быстрый интернет, имеются квадрокоптеры, симулятор, на котором дети получают навыки оказания первой медпомощи. Всего в Псковском районе открыто пять «Точек роста». Еще четыре будут открыты в этом году.

Также Дмитрий Глушко осмотрел учебные классы и пообщался с учениками. На уроке театрального мастерства десятиклассники знакомились с сюжетом «Двух капитанов» Вениамина Каверина для последующей постановки мюзикла.

Также замминистра ознакомился со стендом из серии «Без срока давности», который рассказывает о преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной территории РСФСР, и подошел к уголку памяти погибших в Чечне героев, бывших учеников школы Александра Лебедева и Льва Даниленкова.

Позже Дмитрий Глушко осмотрел столовую. В рамках выполнения президентского указа по обеспечению младших школьников горячим питанием в школе установлено новое оборудование в пищеблоке, обновлена посуда. Замминистра пообщался с персоналом и попробовал блюда, которые готовят школьные повара.

«Неважно, где работает повар - в школе или на предприятии. Питание должно быть качественным. И если блюда съедают целиком, это главный показатель», - подчеркнул он. Также замминистра оценил визуальный вид столовой: «Столовая должна выглядеть так, чтобы детям хотелось приходить туда, как в кафе». С тем, что в школах должна быть развита культура питания, согласилась и Вера Емельянова.

Затем замминистра отправился в спортзал, проходил урок физкультуры. Первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко посвятил его в планы по созданию пришкольного стадиона. Он будет включать волейбольную, баскетбольную, футбольную площадки и беговые дорожки. Губернатор Михаил Ведерников ранее пообещал, что в бюджете на 2021 года регион постарается предусмотреть средства на эту спортплощадку.