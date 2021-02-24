Общество

В Псковской области прошел день совместной боевой подготовки в подразделениях ВВС и ПВО

В Ленинградской, Тверской, Нижегородской, Псковской, Воронежской областях и Республике Карелия прошли тренировки совместной боевой подготовки в авиационных, зенитных ракетных и радиотехнических подразделениях Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны (ВВС и ПВО) Западного военного округа (ЗВО).

По замыслу тренировок, боевые расчеты радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов подразделений противовоздушной обороны должны были сдержать попытки истребительной авиации попасть в заданное воздушное пространство и нанести ракетно-бомбовые удары по наиболее значимым наземным объектам. В роли условного противника выступали авиационные группы оперативно-тактической и армейской авиации объединения, сообщается на сайте Минобороны.

Основной задачей подразделений радиотехнических войск было заблаговременное обнаружение воздушных целей, приближающихся с различных направлений и на разных высотах, а также передача координат траектории движения самолетов для зенитных ракетных дивизионов. Во время мероприятий совместной боевой подготовки каждый из истребителей отработал элементы ухода от объектов ПВО, маневрирование и полеты на предельно малых высотах. При этом расчеты зенитных ракетных комплексов отработали уничтожение воздушных целей с помощью электронных пусков зенитных управляемых ракет. В мероприятии совместной подготовки принимали участие более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 200 единиц авиационной, радиотехнической и зенитной ракетной техники объединения.