Общество

Региональные власти собираются реконструировать аэропорт в Великих Луках

Региональные власти рассматривают возможность реконструкции аэропорта в Великих Луках. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин, отвечая на обращение, опубликованное на сайте губернатора.

«Аэропорт города Великие Луки являлся промежуточным аэропортом между городами: Санкт-Петербург, Псков и Москва, который использовался для дозаправки самолетов, - напомнил Борис Елкин. - Сейчас все воздушные суда данные расстояния выполняют без дополнительных затруднений. Для восстановления воздушных перевозок пассажиров из аэропорта города Великие Луки требуется реконструкция аэродрома города Великие Луки. На реконструкцию вышеуказанного аэропорта, а также на его техническое и технологическое обеспечение потребуются большие финансовые затраты».

Администрация Псковской области заинтересована в развитии транспортной инфраструктуры и принимает всевозможные меры для развития авиасообщения на территории Псковской области, подчеркнул председатель комитета.

«В настоящее время в качестве альтернативы жители Великолукского района могут воспользоваться пригородным железнодорожным сообщением, а также развитым автобусным сообщением по маршруту "Великие Луки - Псков" и далее совершить пересадку на рейс по интересующему авиамаршруту», - добавил он.

Кроме того, Борис Елкин напомнил, что в настоящее время железнодорожное сообщение между городами Великие Луки и Москва осуществляется по действующему расписанию три раза в неделю по вторникам, четвергам и воскресеньям.