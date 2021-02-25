Общество

Инвесторов привлекут к работе по выявлению в Псковской области достопамятных мест

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области в течение 2020 года совместно с общественниками провел работу по выявлению достопамятных мест, где во времена Великой Отечественной войны находились концентрационные лагеря. Об этом сообщил глава комитета Вадим Нэдика в рамках заседания ведомственного Общественного совета, прошедшего 25 февраля под руководством председателя Натальи Савицкой.

По словам Вадима Нэдика, данная работа является важной и находится в числе приоритетных для комитета. В частности, в июне прошлого года был издан приказ, в соответствии с которым территория «Шталага 372» стала достопамятным местом и попала под государственную охрану со всеми дополнительными условиями. В течение года после этого должна быть проведена государственная экспертиза, и памятник попадет в реестр Министерства культуры. Инициатором постановки на учет стал фонд «Достоверная история», который возглавляет известный псковский историк, общественник Юрий Алексеев.

Общественники надеются, что в 2021 году еще несколько территорий также получат статус достопамятных мест. При этом, как отметил Вадим Нэдик, возникает проблема отсутствия финансирования, которое необходимо для проведения государственной историко-культурной экспертизы. Для поиска средств комитет готов принять помощь инвесторов.

Добавим, что повышенное внимание к теме выявления достопамятных мест в Пскове и области связано с необходимостью защиты этих территорий от застройки.