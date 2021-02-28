Общество

Многодетной матери из Бежаниц не дали медаль «Рожденному на земле Псковской»

Многодетная мать из Бежаниц не получила медаль «Рожденному на земле Псковской». Об этом она сообщила в обращении к губернатору Михаилу Ведерникову. Оно опубликовано 1 марта на сайте главы региона.

«Я многодетная мама (дочь 8 лет, дочь 6 лет, сын 3 года, дочь 5 месяцев). Младшие трое детей рождены в Псковской области. Последняя дочь рождена 17 сентября 2020 года, но мы не получили медаль "Рожденному на земле Псковской" и сертификат в Бежаницах. Я случайно узнала сейчас, что это существует», - написала женщина.

Многодетная мать просит разобраться, почему ее семью не поздравили с рождением ребенка.