Общество

У здания Псковской горбольницы появился памятный знак, посвященный борьбе с COVID-19

Памятный знак, посвященный борьбе с коронавирусом, установили возле приемного отделения Псковской городской больницы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Памятный знак представили председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко и главный врач медицинского учреждения, депутат Псковского областного Собрания Алексей Васильев.

На табличке указано: «Коллективу городской больницы за спасенные жизни в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 с благодарностью от жителей Псковской области».



Сегодня, 2 марта, - важный день для медицины Псковской области и для жителей региона, подчеркнул губернатор Михаил Ведерников, поскольку больница переходит в плановый режим работы с 3 марта. Он напомнил, что почти год больница функционировала как COVID-центр. «Это было время тяжелых испытаний, - отметил глава региона. - Несмотря на все сложности, те люди, которые работают в сфере медицины, представляют собой огромный, колоссальный потенциал».

«Символично, что такой памятный знак появляется сегодня», - добавил Михаил Ведерников. Кроме того, он вручил коллективу больницы почетную грамоту губернатора Псковской области.

Главврач учреждения Алексей Васильев поблагодарил его за внимание к медикам.

«Сейчас важно максимально быстро нарастить оказание плановой медицинской помощи», - заключил губернатор.