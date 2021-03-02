Общество

Более 20 тысяч тюльпанов вырастили в великолукском зеленхозе к 8 марта

Более 20 тысяч тюльпанов вырастили в великолукском зеленхозе к 8 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Фото Е. Николаенкова

«Уже традиционно в преддверии празднования международного женского дня МП "Зеленхоз" выращивает в своих теплицах тюльпаны, а также гиацинты в горшочках. В этом году было посажено более 20 тысяч голландских луковиц порядка 15 расцветок», - сообщили в администрации. По словам заведующей оранжереей зеленхоза Натальи Пашкович, в этом году для разнообразия ассортимента были добавлены нарциссы и горшочки с тюльпанами.

«Тюльпанов в этом году закуплено больше, появились новые расцветки, а также махровые и бахромчатые бутоны. Наши тюльпаны всегда отличаются качеством. Постоянные клиенты хвалят, что наши цветы хорошо ведут себя в вазе, стоят больше двух недель. Выращиваем их в теплице без добавления химии. В своей продукции стараемся делать акцент на красоту, качество и безопасность», - пояснила она, добавив, что предприятие активно готовится к весенне-летнему сезону. В частности, сейчас проходит посадка рассады для городских клумб. - Как правило, для озеленения города готовим порядка 250 тысяч растений. Саженцы у нас закупают городские предприятия, частные лица, заказывают общественные советники главы города для дворовых клумб. За растениями заботливо ухаживают женские руки. В теплице работают 7 человек, среди них есть специалисты, как с многолетним опытом, так и новички в этом деле».

Немного проблематичны для цветов резкие погодные скачки и перепады температур. «В прошлом году зима была мягкая, поэтому нужно было охладить тюльпаны, как этого требуют технологии. В этом году морозы наоборот не дают расслабиться. Нужно поддерживать определенную температуру и влажность, чтобы растения были крепкие, высокого качества», - рассказала Натальи Пашкович.

В администрации города убеждены, что выращенные цветы будут крепкими, красивыми и стойкими, и что они станут источниками позитивных эмоций и праздничного настроения.