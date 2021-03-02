Общество

Скончался медиаменеджер и журналист Алексей Панасевич

На 58-м году жизни скончался медиаменеджер, журналист, экс-руководитель ряда псковских СМИ Алексей Панасевич. Как сообщили Псковской Ленте Новостей его близкие, в последний год Алексей много болел.

Алексей Панасевич родился 22 декабря 1963 года. Родом из Архангельска. Журналистскую карьеру начинал в ГТРК «Архангельск». Был генеральным директором радиостанции «Европа плюс Архангельск». В Пскове в сфере региональной политики и масс-медиа работал в конце 1990-х и первой половине 2000-х. Был участником избирательных кампаний и создателем ряда региональных СМИ.

С 1998 по 2000 год - заместитель председателя ГТРК «Псков». Затем возглавлял «Норд-Вест радио», издание газеты «Панорама». Работал в администрации Псковской области, а затем - Волгоградской области. После отъезда из Пскова работал в телекомпании «ВИД», с 2010 года до последнего времени - продюсером на 5-м канале в Санкт-Петербурге.

Коллектив медиахолдинга «Гражданская пресса» выражает соболезнования родным и близким Алексея Панасевича.