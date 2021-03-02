Общество

В торговом центре Fjord Plaza открывается магазин «Снежная Королева»

Магазин крупнейшей российской сети «Снежная Королева» откроется в торговом центре Fjord Plaza в Пскове 5 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации торгового центра.

В магазине представлена коллекция мужской и женской одежды и аксессуаров для множества свежих образов на любой случай жизни вне зависимости от сезона. «Шубы и дубленки, практичные пуховики, модные пальто, кожаные куртки, платья, юбки, рубашки и уютный трикотаж - в коллекции "Снежной Королевы" есть все для долгожданных встреч, офисных луков, романтичных прогулок и расслабленного времяпровождения, одним словом - для жизни», - рассказали в администрации.

До 15 марта в магазине действуют скидки на весеннюю коллекцию и максимальные скидки до 70% + 15% дополнительно на зимнюю верхнюю одежду, включая меха. «Приходите и выбирайте для себя все самое лучшее!» - пригласили псковичей и гостей города.

Подробности акции уточняйте у консультантов в магазине.

Адрес: Псков, улица Завеличенская, 23.