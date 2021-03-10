Общество

Псковичи могут попробовать себя в роли экопросветителей

Всероссийский конкурс «Битва экопросветителей» стартует 10 марта. Организаторы приглашают всех желающих провести экоуроки и внести вклад в формирование экологической культуры молодого поколения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе движения ЭКА.

Чтобы присоединиться к конкурсу, необходимо зарегистрироваться на сайте ecowiki.ru/ecourok, изучить инструкцию и скачать готовые материалы урока, провести одно или несколько занятий в течение месяца, выложить пост в социальных сетях о проведенном занятии с хештегами #эковики #битва_экопросветителей и выложить отчет на портале Ecowiki.ru.

Три экопросветителя, которые проведут наибольшее число уроков и соберут максимальное количество слушателей, получат ценные призы. Конкурс продлится с 10 марта по 10 апреля. Имена победителей станут известны 15 апреля, в День экологических знаний, в социальных сетях платформы Ecowiki.ru.

Подробная информация о «Битве экопросветителей» доступна на сайте ecowiki.ru/konkurs-bitva-ekoprosvetitelej. Участие в конкурсе не требует специальной подготовки. Пошаговой инструкции и готовых материалов к экоурокам на портале Ecowiki.ru будет достаточно, чтобы любой желающий смог организовать и провести интерактивное занятие для детей.