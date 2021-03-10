Общество

Tele2 обнулила доступ к Clubhouse

Tele2 сделала бесплатным доступ к Clubhouse в ответ на высокий интерес клиентов к приложению. Компания интегрировала соответствующую бесплатную опцию на востребованных тарифах-конструкторах, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Учитывая проникновение устройств на базе iOS в сети Tele2, предложением потенциально могут воспользоваться более 5 млн клиентов.

Tele2 дополнила безлимит на соцсети новым предложением – теперь оператор не учитывает трафик при доступе к приложению Clubhouse. Tele2 встроила бесплатную опцию в самые востребованные тарифы-конструкторы открытой линейки: «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и «Везде онлайн». Пока приложение доступно только пользователям смартфонов на базе iOS. По итогам февраля их доля в сети Tele2 по России составляет примерно 11%, в Москве этот показатель достигает 19%. Учитывая проникновение таких устройств и популярность указанных тарифов, безлимит на Clubhouse будет интересен значительной части абонентов Tele2.

Популярность приложения Clubhouse в России начала расти в конце января этого года. Оно стало аналогом подкаста в режиме реального времени или радиостанции с контентом по интересам и удобным поиском нужной конференции. В основе работы Clubhouse – коммуникации голосом, что отличает продукт от TikTok и Instagram, опирающихся на визуальную составляющую. С точки зрения оценки перспектив голосового общения можно прогнозировать сохранение устойчивого спроса на приложение. На протяжении всего предыдущего года Tele2 фиксировала рост голосового трафика и возрождение голосовых услуг на фоне ограничения живых контактов пользователями.

«Мы полагаем, что потенциал Clubhouse на российском рынке далеко не исчерпан. Во-первых, приложение наверняка переживет второй пик популярности после запуска для устройств на базе Android. Во-вторых, сервис довольно быстро занял позиции в рейтинге основных соцсетей, громкие дискуссии февраля состоялись именно на этой площадке. В-третьих, Clubhouse может стать инструментом монетизации, что привлечет на площадку эксклюзивный контент и новых пользователей, - отметил директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин. - Учитывая эти тренды, мы первыми на рынке обнулили доступ к востребованному сервису без ограничений по времени. Полагаем, что клиентам понравится возможность часами «пропадать» в комнатах Clubhouse и не задумываться о расходе трафика».

Пользователям большинства открытых для подключения тарифов Tele2 доступны и другие выгодные возможности. Помимо традиционного пакета минут и гигабайтов, они включают защиту от нежелательных подписок, бесплатные звонки в сети Tele2, безлимит на социальные сети и мессенджеры, в том числе Telegram. Кроме того, клиентам доступны инновационные услуги – бессрочный перенос пакетов интернет-трафика и минут, возможность делиться гигабайтами по всей стране и «SOS-пакет». Неизрасходованные пакеты услуг можно покупать или продавать на «Маркете Tele2».