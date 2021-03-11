Общество

Весеннее возрождение руководителей Пскова в соцсетях

Что же происходило в псковских социальных сетях на этой неделе? Помимо тонны тюльпанов во всех лентах и нытья о том, что весну бы поскорее и снег надоел? Честно сказать, мало чего. Но кое-что интересненькое мы все же нашли.

Может, это уже не очень-то актуально, но я не могу лишить вас удовольствия увидеть поздравление с 8 марта от лидера реготделения КПРФ, депутата Псковского областного Собрания Петра Алексеенко. Это самое милое праздничное фото, которое я увидела в соцсетях за всю неделю. Наслаждайтесь!

Фото из соцсетей Петра Алексеенко

Также грамотно, избежав сексистских высказываний, с поздравлением поступил и вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Юрий Сорокин, который коротко пожелал всем женщинам счастья, здоровья, хорошего настроения и подарил целый концерт, фрагмент саундтрека к кинофильму «Охотник на оленей», исполненный на фортепиано, и «Металлику» на бас-гитаре. Подарок женщины, судя по сотне комментариев, оставленных под постами, оценили.

Видео из Instagram Юрия Сорокина

Не будем обсуждать разного рода высказывания остальных псковских политиков, мы уже сделали это с Сергеем Васильевым в программе «Хайпожоры» на радио «Эхо Москвы» в Пскове.

О, чудо! На этой неделе ожил инстаграм главы администрации Пскова Александра Братчикова. За неделю он порадовал нас аж тремя постами. Такого давно не было. Пока непонятно, связан ли всплеск активности с наличием важных тем или с принятым решением активно вести свой профиль в Instagram. Хотелось бы, чтобы жизнь там теплилась на постоянной основе, ведь посты за короткий промежуток времени собирают больше сотни лайков, а в комментариях люди задают вопросы или просто общаются.

Instagram Александра Братчикова

Сейчас у Александра Братчикова чуть больше полутора тысяч подписчиков. Будем активно следить за развитием событий. Здесь есть надежда, что профиль все-таки останется хоть немного личным, ведь у администрации города есть и отдельный официальный аккаунт. Ставим лайк Александру Братчикову за активность на этой неделе и рекомендуем не терять душу профиля. Пока его тексты под фото не переполнены канцеляризмами до краев и выглядят вполне человеческими.

Вот, например, у главы города Елены Полонской дела с постингом хоть и обстоят лучше, с лайками - нет. И это странно, ведь очень заметно, что она или пресс-служба работают над контентом, стараются делать его разнообразным, вводят различные рубрики. Например, у них появился дайджест событий за неделю. Пока, правда, он вышел только с 1 по 6 марта, но на выходных ждем и за эту неделю. Удобный формат - за минуту можно кратко познакомиться с главными событиями.

Пост в Instagram Елены Полонской

Но даже хорошие форматы лайков набрать не особенно помогают - статистика на странице очень нестабильна, и лайки колеблются от 30 до 150. Да и темы, которые поднимает глава города, судя по отсутствию комментариев под постами, не вызывают особенных дискуссий и интереса. Для того, чтобы понять, над чем нужно работать: с текстом, содержанием или фотографиями - нужно провести серьезную аналитику. Делать этого бесплатно я, конечно, не буду, поэтому просто наблюдаем, но одобряем любовь Елены Полонской к постингу в соцсетях.

Мода на классный инстаграм у городских властей, заведенная еще Иваном Цецерским, никуда не уходит. Чтим и преумножаем наследие, как говорится.

Ксения Журавкова