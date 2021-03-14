Общество

Наибольший дефицит работников в Псковской области наблюдается в сфере медицины

Наибольший дефицит работников в Псковской области наблюдается в сферах медицины и фармацевтики, консультирования, инсталляции и сервиса, домашнего персонала, страхования, добычи сырья и рабочего персонала. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе hh.ru.

Сейчас уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места в области – 3,1 резюме на одну вакансию, что ниже, чем год назад (3,5). У работодателей за месяц вырос спрос на юристов, госслужащих, топ-менеджмент, представителей искусства, работников сферы гостеприимства.

За февраль количество вакансий в Псковской области уменьшилось на 2%. Однако по сравнению с февральскими данными 2020 года прирост числа вакансий за последний месяц составил почти 30%. Средняя предлагаемая работодателями Псковской области зарплата за февраль держится на уровне почти 40 000 рублей, но она все равно ниже среднероссийской на 17%.

Сфера продаж лидирует по доле спроса на работников в регионе - каждая пятая вакансия в городе. Чаще всего ищут менеджеров по продажам и работе с клиентами, продавцов-кассиров, консультантов, специалистов в интернет-магазины и телемаркетологов.

На втором месте по числу вакансий производственная сфера. Здесь требуются работники металлургии, инженеры различных направлений, начальники цехов, технологи, операторы технологических линий, специалисты по проверке качества продукции, наладчики, конструкторы.

Начинающие специалисты и студенты – на третьем месте по доле спроса в области. Почти 12% работодателей готовы нанять специалиста без опыта работы и обучить его необходимым навыкам.

Также, достаточно востребованы в Псковской области представители рабочего персонала. «Несмотря на то, что в феврале данная сфера занимает четвертую по величине долю от общего числа всех вакансий, необходимо отметить, что по сравнению с прошлым месяцем количество предложений о работе для рабочего персонала уменьшилось почти на четверть», - отметили в пресс-службе.

Динамика резюме за февраль среди соискателей Псковской области выросла на 3%. Ожидаемая зарплата среди соискателей – чуть больше 32 000 рублей, что ниже среднероссийской на 33%.

С начала года в области соискатели опубликовали и обновили более 9 000 резюме. Самые популярные сферы у соискателей: «Продажи», «Начало карьеры», «Административный персонал», «Транспорт, логистика», «Производство». Меньшая доля резюме – в сфере страхования, добычи сырья, а также от представителей домашнего персонала.

Предпочтительный график работы для 76% соискателей - полный рабочий день. Дистанционную работу выбирают 17% соискателей, а работать по сменному графику готовы еще 21% жителей Псковской области.