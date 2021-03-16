Общество

ПЛН и «Эхо Москвы» в Пскове стали самыми цитируемыми СМИ в регионе в 2020 году

Псковская Лента Новостей и радио «Эхо Москвы» в Пскове стали самыми цитируемыми средствами массовой информации в Псковской области в 2020 году. Об этом сообщает компания «Медиалогия».

Так, индекс цитируемости «Эхо Москвы» в Пскове по итогам года составил 214,31, а ПЛН - 204,09. Индекс цитируемости ближайшего конкурента составляет лишь 114,70.

В топ-10 также включены издания, входящие в медиахолдинг «Гражданская пресса», - «МК в Пскове» (7-е место, индекс цитируемости - 19,30) и ЦДИ (9-е место, индекс цитируемости - 6,93).

В медиарейтинг вошли СМИ Псковской области, специализированные СМИ при подсчете не учитывались. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 61 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.

Напомним, что индекс цитируемости - интегральный медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.