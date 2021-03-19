Общество

Хозяйка магазина обвинила псковичку-инвалида в том, что она «просто прикидывается»

В Псковской области маломобильные граждане периодически сталкиваются с неадекватной реакцией со стороны представителей бизнеса. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Псковского областного Собрания, председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова.

«Есть ситуации, когда бизнес неадекватно реагирует на людей с инвалидностью. Например, был случай, когда девушка на инвалидной коляске пришла купить мебель, и на нее очень неадекватно отреагировала руководитель магазина. Она обвинила девушку в том, что она просто прикидывается», - рассказала депутат.

Региональное отделение ВОИ собиралось разрешить эту ситуацию, призвав руководителя магазина к ответу, но потерпевшая предпочла не поднимать шумиху. «Несмотря на то, что девушка повела себя благородно, руководитель магазина даже не принесла извинения», - констатировала Марина Борисенкова.