Общество

Проектно-сметную документацию на ликвидацию старой свалки Пскова обсудят на слушаниях

Вопрос о разработке проектно-сметной документации на ликвидацию старой городской свалки Пскова в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» вынесен на публичные слушания. Они состоятся 26 апреля в зале заседаний Псковской городской Думы.

Для подготовки и проведения слушаний сформирован оргкомитет под председательством заместителя главы города Сергея Гаврилова.

В связи с действием ограничительных мер по коронавирусу участникам общественных обсуждений рекомендовано представить свои предложения и замечания путем заблаговременного направления документов по электронной почте: doc1@duma.pskov.ru или по факсу 66-08-25.

Тем, кто желает присутствовать на слушаниях очно, рекомендуется до 15.00 23 апреля сообщить об этом в оргкомитет (телефон 29-03-00).

Участники общественных обсуждений могут ознакомиться с документами, относящимися к теме общественных обсуждений, в управлении городского хозяйства (ул. Яна Фабрициуса, 6) по рабочим дням с 24 марта по 23 апреля с 14.00 до 17.00.

Письменные предложения и замечания к материалам объекта общественных обсуждений могут быть направлены с 24 марта по 23 апреля, а также в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения в оргкомитет (ул. Некрасова, 14).