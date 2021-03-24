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Общество

Третий десантно-штурмовой полк планируется развернуть в этом году в Пскове – Шойгу

25.03.2021 13:03|ПсковКомментариев: 1

В этом году в Пскове планируется развернуть третий десантно-штурмовой полк, а 56-ю десантно-штурмовую бригаду переформировать в десантно-штурмовой полк с пунктом постоянной дислокации в Феодосии. Как передает «Интерфакс», об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В рамках наращивания боевых возможностей войск в этом году планируется завершить развертывание третьего десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове, к концу года переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии», - сказал он на заседании коллегии Минобороны России.

По оценке министра, сегодня ВДВ «вышли на новый качественный уровень оперативного реагирования на угрозы военной безопасности страны».

Также Сергей Шойгу сообщил, что Воздушно-десантные войска на стратегических учениях «Запад-2021» апробируют перспективные управляемые парашютные системы. Всего в текущем году в ВДВ планируется провести свыше 2,5 тысяч мероприятий, направленных в том числе на качественную подготовку к стратегическому учению «Запад-2021».

В целях укрепления международного военного сотрудничества ВДВ совместно с армиями иностранных государств примут участие в 55 мероприятиях в России и за ее пределами, включая семь учений.

«Важно отметить, - подчеркнул Шойгу, - что деятельность Воздушно-десантных войск направлена не только на повышение боевого потенциала, но и на совершенствование системы управления, развитие объектов инфраструктуры, в частности, в Республике Крым, Псковской и Омской областях».

Теги: #ВДВ #минобороны #76-я дивизия
Источник: Псковская Лента Новостей
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