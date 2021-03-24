Третий десантно-штурмовой полк планируется развернуть в этом году в Пскове – Шойгу

В этом году в Пскове планируется развернуть третий десантно-штурмовой полк, а 56-ю десантно-штурмовую бригаду переформировать в десантно-штурмовой полк с пунктом постоянной дислокации в Феодосии. Как передает «Интерфакс», об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По оценке министра, сегодня ВДВ «вышли на новый качественный уровень оперативного реагирования на угрозы военной безопасности страны».
Также Сергей Шойгу сообщил, что Воздушно-десантные войска на стратегических учениях «Запад-2021» апробируют перспективные управляемые парашютные системы. Всего в текущем году в ВДВ планируется провести свыше 2,5 тысяч мероприятий, направленных в том числе на качественную подготовку к стратегическому учению «Запад-2021».
В целях укрепления международного военного сотрудничества ВДВ совместно с армиями иностранных государств примут участие в 55 мероприятиях в России и за ее пределами, включая семь учений.
«Важно отметить, - подчеркнул Шойгу, - что деятельность Воздушно-десантных войск направлена не только на повышение боевого потенциала, но и на совершенствование системы управления, развитие объектов инфраструктуры, в частности, в Республике Крым, Псковской и Омской областях».