Общество

Псковичам в прямом эфире назовут лучшие отечественные фильмы и сериалы

Онлайн-кинотеатр МТС ТВ покажет прямую трансляцию IX Премии АПКиТ. На церемонии объявят лучшие отечественные фильмы и сериалы, по мнению продюсеров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МТС.

В число номинантов вошли, например, сериалы «Последний министр» и «Чики», мультфильмы «Маша и медведь», «Барбоскины» и другие. За приз в номинации «Лучшая сценарная работа» поборются многосерийные фильмы «Зулейха открывает глаза», «Перевал Дятлова», «Триггер». Церемонию объявления победителей можно увидеть в 18.00 на МТС ТВ.

Всего в рамках IX Премии АПКиТ награды вручаются в 21 номинации. Кроме того, в этом году по решению жюри вручат рекордное число специальных призов – пять. Награды в виде статуэток доставят в офисы кинокомпаний-производителей победивших проектов.

IX Премию АПКиТ в этом году будут Ирина Петрова и Гарик Мартиросян, который заменит находящегося на самоизоляции из-за диагностированного коронавируса ведущего церемонии прошлых лет Ивана Урганта.

Напомним, что по итогам исследования МТС ТВ в Псковской области среднесуточное время телесмотрения по сравнению с прошлым годом выросло почти на полтора часа. А в топе просмотров в регионе оказались фантастика и приключенческие фильмы.