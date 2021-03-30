Общество

Награды вручили лучшим участникам «Диктанта Победы» в Псковской области

Секретарь Опочецкого отделения «Единой России» Юрий Богашев поздравил победителей «Диктанта Победы» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Юрий Богашев поздравил учащихся Опочецкой гимназии Полину Нагорную и Дарью Иванову от имени председателя регионального оргкомитета «Наша Победа», секретаря регионального отделения партии Александра Козловского и вручил им дипломы за лучшие результаты и наборы книг о Великой Отечественной войне.

«Каждый уважающий себя россиянин должен интересоваться историей своей Родины, ее героическими и трагическими страницами. Приятно, что наши ученики показывают такие хорошие результаты», - отметил Юрий Богашев.

Напомним, в прошлом году в международной патриотической акции «Диктант Победы» приняли участие порядка 2 тысяч жителей Псковской области. Псковичи смогли проверить свои знания истории Великой Отечественной войны на 41 площадке во всех муниципалитетах области.

В этом году исторический диктант Победы пройдет 29 апреля в целях привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи. Выпускники школ, участвующие в диктанте и набравшие максимальное количество баллов, будут иметь ряд преференций при поступлении в вузы по усмотрению образовательной организации.