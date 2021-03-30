Общество

Михаил Ведерников: Смертность от COVID-19 в Псковской области будет высокой еще 2-3 недели

Статистика смертности от коронавируса в Псковской области будет высокой еще 2-3 недели. Такие прогнозы специалистов озвучил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников. Он напомнил, что в псковском регионе зафиксировано 5 новых случаев смерти от COVID-19, и призвал всех внимательно относиться к своему здоровью.

«Не игнорируйте угрозу, обращайтесь к врачам делайте тесты. Своевременное лечение при коронавирусе особенно важно», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Сегодня, 31 марта, по его словам, в Псковской области отмечено 89 новых случаев коронавирусной инфекции при 111 выздоровевших.

Всего проведено 315800 исследований (1125 за сутки), подтверждено 34432 случая коронавируса (+89), выздоровели 23527 человек (+111). Скончалось из-за коронавируса 244 (+5) человек.