Общество

Более 400 врачей требуется в Псковской области

440 врачей требуется медучреждениям Псковской области. Об этом сообщили председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, отвечая на обращение на сайте губернатора.

«Количество вакансий врачей - 440, среднего медицинского персонала - 356, - отметила она. - Количество впервые трудоустроенных врачей Псковской области в 2020 году - 46 человек».

Также Марина Гаращенко рассказала, что в штатном расписании Псковской станции скорой медицинской помощи предусмотрено введение 5,5 ставок врача анестезиолога-реаниматолога для обеспечения круглосуточной работы специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи.

«В настоящее время в связи с имеющимся кадровым дефицитом врачей анестезиологов-реаниматологов как в указанной медицинской организации, так и в целом по Псковской области, по профилю "анестезиология-реаниматология" работает одна специализированная бригада на подстанции "Великолукская"», - добавила председатель комитета.