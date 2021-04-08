Общество

Лишь 4 из 10 россиян работают по полученной в вузе специальности

По специальности, полученной в вузе, работают только 4 из 10 россиян и лишь каждый пятый хотя бы в смежной сфере деятельности. К такому выводу пришли в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, проанализировав результаты опроса 3500 россиян, имеющих высшее образование и опыт работы.

По специальности, указанной в документе о высшем образовании, сегодня работает 40% россиян. Каждый пятый (22%) трудится по специальности, близкой к то, что была получена в вузе. 38% опрошенных работают не по специальности. О том, что им удается на практике применять теоретические знания, полученные в вузе, чаще других сообщают опрошенные с доходом свыше 80 тыс. руб.: 75% из них работают по своей или смежной специальности.

Чаще всех согласно диплому о высшем образовании трудятся врачи и юристы, реже всех — менеджеры по продажам и работе с клиентами.

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Отметим, что в 2013 году, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, по специальности, полученной в вузе, либо по смежным профессиям работало меньшее количество россиян (55% восемь лет назад и 62% сейчас). Судя по комментариям респондентов, россияне стараются более осознанно подходить к построению карьеры, максимально используя «капитал», полученный в вузе.