Общество

Михаил Ведерников сравнил вакцину от коронавируса с картошкой

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел аналогию между вакциной от коронавирусом и анекдотом про картошку.

«В свете отдельных критических комментариев про доступную вакцинацию в торговых центрах, вспомнился исторический анекдот про картофель, - сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников. - Сейчас почти по всему миру он является одной из основных культур благодаря питательности, урожайности и вкусу. Но так было не всегда. Когда картофель пытались популяризировать в Пруссии, все попытки короля были тщетными. Никакие меры не действовали – в его усилиях видели заговор, а саму картошку считали ядом».

Так, по словам губернатора, «было до момента, пока король не объявил картошку "королевским овощем" и не стал выращивать ее только в охраняемом саду (очень плохо охраняемом)».



«Когда овощ стал запретным и недоступным, его моментально начали таскать из сада все кому не лень, и довольно быстро картофель завоевал ксердца жителей Пруссии», - написал губернатор.