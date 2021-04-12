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Общество

Председателем Арбитражного суда Псковской области вновь назначен Федор Тимаев

13.04.2021 10:55|ПсковКомментариев: 0

Председателем Арбитражного суда Псковской области снова назначен Федор Тимаев. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в суде, соответствующий указ подписал президент РФ, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Федор Иванович Тимаев родился 15 февраля 1963 года в поселке Мин-Куш Кочкорского района Нарынской области (Киргизия). В 1988 году окончил Саратовский юридический институт им. Д. И. Курского по специальности «Правоведение». Решением диссертационного совета Российской академии государственной службы при президенте РФ ему присуждена ученая степень - кандидат юридических наук.

Указом президента РФ от 20 марта 1996 года №400 он был назначен судьей Арбитражного суда Псковской области без ограничения срока полномочий. С 2002 по 2006 год он являлся заместителем председателя совета судей Псковской области, с 2007 года - судьей, председателем судебного состава Двенадцатого арбитражного апелляционного суда.

Указом президента Российской Федерации от 13 ноября 2014 года Федор Тимаев был назначен на шестилетний срок полномочий председателем Арбитражного суда Псковской области.

Федор Тимаев имеет первый квалификационный класс судьи, стаж работы по юридической профессии более 30 лет.

Теги: #Арбитражный суд Псковской области #президент #назначения
Источник: Псковская Лента Новостей
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