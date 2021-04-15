Общество

ПФР предлагает оформить материнский капитал без подачи заявления

Управление ПФР в городе Пскове и Псковском районе напоминает семьям, ожидающим рождения детей, что сертификаты на материнский (семейный) капитал оформляются Пенсионным фондом в проактивном (беззаявительном) режиме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе пенсионного фонда.

Теперь сведения о рождении ребенка поступают в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния. После завершения необходимых технических мероприятий данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале Госуслуг.

«Сам сертификат теперь оформляется только в электронном виде. Однако при необходимости бумажная копия электронного документа может быть заверена руководителем органа по месту обращения. Добавим, что в проактивном режиме оформляется и СНИЛС на новорожденного. Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения, необходимые для получения материнского капитала, могут представить только сами усыновители», - прокомментировали в пенсионном фонде.

ПФР обращает внимание псковичей на важную информацию: с января 2021 года материнский капитал проиндексирован на 3,7%. Теперь маткапитал на первого ребенка составляет 483 881,83 рубля.

Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок появился до 2020 года, но родители еще не оформляли сертификат, либо не использовали его.

Размер повышенного материнского капитала, который выдается, если оба ребенка появились с 2020 года, теперь составляет 639 431,83 рубля. Для родителей, которые сначала получили капитал на первого ребенка, а затем родили или усыновили еще одного ребенка, объем господдержки дополнительно увеличивается. С 2021 года сумма такой прибавки к материнскому капиталу за счет индексации выросла до 155 550 рублей.

Средства семей, которые пока не полностью израсходовали материнский капитал, также были проиндексированы в январе.