Стала известна дата проведения конкурсов красоты «Мисс/Миссис Великие Луки 2021». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, главные красивые события состоятся 23 мая в ДК ЛК г. Великие Луки конкурсы красоты "Мисс/Миссис Великие Луки 2021". Конкурс проходит при поддержке МИСС РОССИЯ
Организаторы:
- Креативная Медиа Группа «Винил»
- Продюсерский Центр "Королев продакшн" Шоу-балет "БАККАРА SHOW" | праздник под ключ
- Радио Монте-Карло Великие Луки Radio Monte Carlo | Великие Луки Offiicial
Со-организаторы
-Портал Луки.ру - Луки.ру
-Портал ПЛН - Псковская Лента Новостей ПЛН
-Портал ЦДИ - ЦДИ
-Телеканал "Первый Псковский" - Первый Псковский
Генеральные партнеры:
-Строительная компания AV-HOUSE - AV-HOUSE строительная компания
-Торговый центр "Апельсин" - Торговый Центр "АПЕЛЬСИН"
-Аквапарк "Акваполис" - Аквапарк "АКВАПОЛИС"
-Спортивный клуб "S-fitness" - Фитнес клуб "S-Fitness" Великие Луки
Бьюти-партнеры:
-Сеть салонов красоты "Ola-la" - Ola-La Сеть салонов красоты
-Мастер Ольга Горная - ПрическиIСвадебныеIМакияжIНаращиваниеIЛуки
Официальное фото:
-Марина РОманюк - Марина Романюк
Официальные партнеры:
-Центр кровельных и фасадных систем - Центр кровельных и фасадных систем Псков
-Фотостудия ZEN - Фотостудия ZEN|Великие Луки|Фотограф|Аренда
-Торговая марка NORDMAN - Интернет-магазин обуви NORDMAN
-Завод ELEMENTUM - www.elementum.group.ru
-Лидер AVON Великие Луки - Ольга Болдышева
Конкурс состоится с соблюдением всех норм и рекомендаций Роспотребнадзора.