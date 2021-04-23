Общество

Псковичи выступают против передачи бань в частную собственность

Псковичи выступают против передачи бань (на улицах Советской, Боровой и Конной) в частную собственность, поскольку это может привести к возможному росту тарифов и произволу концессионеров. Об этом пишет «МК в Пскове».

В частности, против передачи бань в концессию высказался директор муниципального предприятия «Банно-прачечный комбинат», депутат гордумы Сергей Колосов. Опасность подобного решения, по его словам, кроется в том, что концессионер может поднять цены, сделав их неподъемными для льготников.

Подробнее в этой ситуации разбирался «МК в Пскове».