Общество

Кадровый дефицит испытывает Псковская станция скорой помощи

Основная проблема скорой помощи в Псковской области на настоящий момент — кадровый дефицит. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков.

По словам Дениса Сачкова, несмотря на то, что в регионе есть несколько учебных учреждений, которые готовят специалистов медицинской сферы, в Пскове и близлежащих районах вопрос кадров стоит достаточно остро. При этом он отметил, что проблема является актуальной только для северной части региона.

«В великолукском медицинском колледже глазки у ребят горят больше. Это чувствуется даже при анализе укомплектованности подстанции скорой помощи, которая в Великих Луках укомплектована на 100%», - рассказал главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи.

Основная причина кадрового дефицита, по мнению Дениса Сачкова, заключается в страхе брать на себя ответственность. «Дети боятся ответственности, потому что сотрудник скорой медицинской помощи и фельдшер — это те люди, которые оказываются на передовой. Именно им приходится принимать решение о дальнейших действиях в отношении пациента, что, несомненно, очень ответственно», - пояснил он.

Денис Сачков призвал выпускников медицинских учреждений не бояться и приходить на работу «по специальности». «Если вы отработаете в этой сфере более полугода, вы уже никогда не сможете работать в другом месте», - заверил он.