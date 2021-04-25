Общество

Эндокринолог сообщила о смертельной опасности семечек

Врач-эндокринолог Татьяна Бочарова в интервью телеканалу «Звезда» рассказала о смертельной опасности жареных семечек.

По словам специалиста, семена подсолнуха в обжаренном виде становятся источником канцерогенов, поэтому лучше употреблять этот продукт сырым. Врач также предупредила, что семечки очень калорийны, передает РИА Новости.

«Сто граммов — это 550 калорий, что равноценно плитке шоколада. Проблема в том, что как полноценная еда они не воспринимаются, и способствуют набору лишнего веса», - пояснила Бочарова. Она развеяла миф о том, что от употребления семечек возникает аппендицит, однако у человека с язвой и гастритом регулярное поедание этого продукта может спровоцировать обострение заболевания, уточнила врач.

Бочарова рекомендовала есть семена подсолнуха сырыми и в небольшом количестве (30 граммов в день). В них присутствует много клетчатки и витаминов группы B, А и Е, а также магния, который нужен для функционирования сердца и нервной системы, напомнила специалист.