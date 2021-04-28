Общество

Главврач псковского Центра СПИД Ираида Сивачева покидает свой пост

Главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИДом Псковской области Ираида Сивачева уходит на заслуженный отдых. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Губернатор Михаил Ведерников вручил Ираиде Сивачевой медаль «За заслуги перед Псковской областью» в знак высокой оценки ее труда.

«Я вас хочу поздравить с вручением медали. Все абсолютно заслуженно. Спасибо огромное за ваш труд. Вы действительно много сделали, а последние два года можно поставить в зачет как все 20. Вы - главный специалист инфекционного профиля, и для нас им остаетесь», — отметил губернатор, передает пресс-служба администрации региона.

Ираида Сивачева поблагодарила Михаила Ведерникова за высокую оценку ее трудовой деятельности. Она подчеркнула, что таких значительных результатов удалось добиться, в том числе, благодаря высокому профессионализму и сплоченности персонала медицинского учреждения. «Это очень большая честь для меня», — подчеркнула она.