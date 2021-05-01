Общество

Александр Котов поздравил псковичей с Первомаем

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил жителей Псковской области с Днем Весны и Труда, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного заксобрания.

«Движение вперед как в личностном росте, так и в развитии государства всегда связано с упорной работой. Благодаря созидательному труду мы достигаем профессиональных успехов и идем к поставленным целям, добиваемся высоких результатов, побед, повышаем уровень благосостояния и качества жизни, сохраняем то, что имеем, и создаем новое», - отметил спикер регионального парламента.

Он подчеркнул, что поддержке трудящихся и представителей различных профессий в Псковской области уделяется значительное внимание - региональным законом установлены звания ветерана труда и заслуженного работника в сфере здравоохранения, образования, агропромышленного комплекса, социальной защиты, культуры, искусства, спорта, СМИ.

«Конечно, Первомай - это еще и праздник обновления природы и расцвета жизни. Пусть наступившая весна принесет в каждый дом радость, придаст сил и оптимизма! Здоровья всем и благополучия!» - пожелал Александр Котов.