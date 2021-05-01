Общество

Городской молодежный центр приглашает принять участие в конкурсе «Ганзейский Псков»

С 1 по 16 мая Псковский городской молодежный центр для молодых псковичей от 14 до 35 лет, умеющих фотографировать и рисовать, проводит конкурс «Ганзейский Псков», приуроченный к празднованию Дня Ганзы.

Для участия в конкурсе необходимо прислать фотографию, рисунок или коллаж на тему «Ганзейский Псков» и предоставить информацию о себе, заполнив соответствующую форму.

Все данные совместно с работой должны быть высланы одним письмом на электронную почту: pgmc-pskov@mail.ru (в теме письма указать - «Ганзейский Псков») в срок до 16 мая 2021 года включительно.

Лучшие 10 работ будут включены в серию открыток «Ганзейский Псков», набор которых получит каждый победитель!

С подробной информацией о конкурсе можно познакомиться здесь.