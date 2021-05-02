Общество

Какую пользу принес коронавирус псковским профсоюзам, рассказал Игорь Иванов

Какую пользу принес коронавирус псковским профсоюзам, сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, рассказывая о мероприятиях, проведенных профсоюзами в честь Первомая.

«Коронавирус никуда от нас не ушел, хотя на прошлогоднем Первомае, на онлайн-митинге, мы заявляли, что солидарность сильнее заразы, что вместе мы победим этот злосчастный коронавирус. Мы идем по этому пути, но до конца не победили, поэтому действие ограничительных мер в регионе продолжается. Мы даже не посчитали нужным заявлять крупные публичные мероприятия — шествия, митинги, маевки, а решили, что, раз есть требования Роспотребнадзора и статистика не совсем приятная, значит нам надо обезопасить наших граждан и воздержаться от крупных публичных мероприятий», - пояснил Игорь Иванов.

«Зато теперь мы умеем заявлять о своих требованиях в другом формате, и он, кстати, тоже эффективный. За это тоже надо сказать спасибо коронавирусу», - добавил он.

Так, по его словам, псковские профсоюзы научились работать в онлайн-режиме, стали больше использовать информационные ресурсы - соцсети, площадки СМИ, благодаря чему удалось на высоком уровне провести целый ряд мероприятий - месячник и конференцию по охране труда, викторины. «Проходило это все как в очном, так и онлайн-формате с соблюдением всех ограничительных мер. Дополнительно к этому мероприятию по онлайн-трансляции могли подключиться десятки человек. Как показала обратная связь, такая форма эффективна», - поделился Игорь Иванов.

Также профсоюзы провели ряд пресс-конференций с отраслевыми организациями, и онлайн-митинг, когда все отраслевые профсоюзы могли заявить свои требования и поздравить членов профсоюзов с Первомаем. «Очень хорошо получилось. Охват просмотров был достаточно серьезным. У нас проходило онлайн-голосование за резолюцию ФНПР, которую мы разработали на генсовете в преддверии 1 мая. Голосование было организовано в 20-х числах апреля и продолжалось до окончания 1 мая. Тоже очень много профсоюзных товарищей подключились к этой акции, - сказал гость студии. - В Пскове мы провели заседание координационного совета. В этот раз мы не приезжали в каждый район, а решили всех собрать на одной площадке. Получилось продуктивно, опять же, благодаря онлайн-трансляции».