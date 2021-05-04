Общество

Псковичей приглашают присоединиться к онлайн-акции «Зеркало истории»

Управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области приглашает всех желающих присоединиться к Всероссийской онлайн-акции «Зеркало истории». Об этом сообщается в группе «Молодежь Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Акция проводится с 1 по 9 мая в формате флешмоба по публикации фотоколлажей из современных и военных фотографий времен Великой Отечественной войны. «Совмещение прошлого и настоящего, путем наложения старой фотографии на современную, сделанную с абсолютно той же точки и с тем же ракурсом. В результате этого создается изображение, вызывающее эффект исторического присутствия, который переносит зрителя из благополучного сегодняшнего дня в суровые будни войны», - говорится в сообщении.

Для участия в акции необходимо опубликовать фотоколлаж. Публикация должна содержать следующую информацию: