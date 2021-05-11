Общество

Псковичам предлагают обращаться в Пенсионный фонд через социальные сети

Отделение Пенсионного фонда России по Псковской области приглашает псковичей зайти на страницы ведомства в социальных сетях «Фейсбук», «ВКонтакте», «Твиттер», «Инстаграм». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Подписавшись на страницы отделения ПФР в соцсетях, любой пользователь интернета может получать информацию об основных событиях, связанных с пенсионной системой России, свежие новости ПФР, а также подробную консультацию специалиста.

«Обращаем внимание, что консультировать граждан через социальные сети специалисты ПФР смогут только по общим вопросам. Информацию о персональных данных – состоянии индивидуального лицевого счета, трудовом стаже, отчисляемых работодателем страховых взносах и количестве пенсионных коэффициентов псковичи могут узнать через "Личный кабинет гражданина" на сайте ПФР», - рассказали в Пенсионном фонде.

Кроме того, псковичам доступно мобильное приложение ПФР для платформ iOS и Android, через которое можно в электронном формате взаимодействовать с Пенсионным фондом по многим вопросам и получать госуслуги, не обращаясь лично в клиентскую службу.