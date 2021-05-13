Общество

Великолукский медколледж проводит международный конкурс профмастерства

V студенческий конкурс профессионального мастерства с международным участием «Medica Mente 2021» по специальности «Лечебное дело» будет проходить в режиме онлайн с 27 по 28 мая. Организатором выступает Великолукский медицинский колледж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

В конкурсе примут участие семь колледжей России, Белоруссии, Казахстана и Латвии.

Конкурсные задания для команд – презентационный ролик, проверка теоретических знаний и выполнение манипуляции. Ролики, представленные на конкурс, будут открыты для свободного просмотра с возможностью голосования на сайте Великолукского медицинского колледжа 13 по 27 мая. Принять участие в голосовании можно по ссылке.

Трансляцию конкурса 27 и 28 мая можно будет наблюдать на канале «Ютюб» и в соцсети «ВКонтакте».