Общество

Отдел по патриотическому воспитанию молодежи появится в псковском Доме офицеров

Отдел по патриотическому воспитанию молодежи появится в Доме офицеров в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

С инициативным предложением о возможности нового направления работы выступил председатель Псковского городского Совета ветеранов Виктор Андреев на встрече с главой администрации города Александром Братчиковым 18 мая. «Очень хочется добавить свежего дыхания в работу Совета ветеранов. Это можно сделать, например, работая со школьниками», - отметил Виктор Андреев.

В свою очередь заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов предложил рассмотреть вопрос о создании в составе Дома офицеров профильного отдела, который будет заниматься патриотическим воспитанием детей и поддержкой ветеранского движения. Он обратил внимание на то, что это даст возможность более широко взаимодействовать с учебными учреждениями города и различными общественными организациями.

Александр Братчиков со своей стороны пообещал поддержать данный вопрос. «Дети должны знать о героической истории Псковской земли, нашей страны. Учитывая, что сейчас многие пытаются переписать историю, считаю эту тему крайне важной», - подчеркнул он.