Общество

Два обновленных сквера в Пскове получат официальные названия

Вопрос о присвоении наименований двум скверам в Пскове обсудили члены комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму в ходе заседания, которое состоялось в Псковской городской Думе 24 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Территорию между детскими садами №48, №50 и школой №24 на Завеличье планируют назвать Сквером молодежи. С такой инициативой выступили жители города. Отмечается, что выбрать название сквера можно было в ходе голосования на сайте «Регион60».

Напомним, в декабре 2019 года сквер благоустроили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Скверу, расположенному между улицей Труда и проспектом Энтузиастов, предлагается присвоить название Сквер пограничников. С предложением наименования сквера выступил Союз ветеранов пограничных войск.

28 мая 2019 года в сквере был открыт памятник «Стражам границы». В 2020 году там завершились масштабные работы по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Также на заседании обсуждался вопрос о награждении медалью города Пскова «За заслуги перед Псковом» председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова Александра Гаврилова.

Данные вопросы вынесут на очередную сессию Псковской городской Думы.