Общество

Дмитрий Белюков рассказал о научных достижениях великолукской спортивной академии

О научных достижениях и международном сотрудничестве Великолукской государственной академии физической культуры и спорта в Год науки рассказал в программе «Беседка» радио «Эхо Москвы» в Пскове декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК Дмитрий Белюков.

«Ни для кого не секрет, что наука – это авангард общества. Это специфическая деятельность, которая позволяет привлекать лучшие силы общества для того, чтобы генерировать его будущее. В то же время это сфера, требующая от человека определенных навыков, свойств характера. И это нормально, что не все идут в науку. С другой стороны, любое здравомыслящее государство будет обращать внимание на развитие науки, потому что, если мы отстанем в развитии тех или иных передовых направлений и технологий, то вскоре можем отстать и в области социально-экономического развития, и в других областях», - сказал Дмитрий Белюков.

Великолукская государственная академия физической культуры и спорта в Год науки и технологий стала организатором межвузовской конференции «Физическая культура, спорт, олимпизм: проблемы и перспективы». Конференция вошла в план олимпийского комитета России, в ней приняли участие более 100 исследователей из Хабаровска, Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Воронежа, Смоленска, Краснодара, Челябинска, Минска и других крупных городов.

«Кроме того, на базе вуза функционирует научно-исследовательский институт проблем спорта и оздоровительной физической культуры, который проводит большую исследовательскую работу в области физиологии человека. Институт ведет совместные исследования с НИИ проблем физиологии имени Павлова, с Калифорнийским университетом, коллегами из Австрии и многими другими», - добавил декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК.

Также Дмитрий Белюков отметил, что после создания музея спорта и олимпийского движения Псковского края активизировалась работа, связанная с историей физической культуры, спорта и олимпийского движения.

«Назвать эту работу школой пока что нельзя, но исследования в этой области уже активно ведутся, вышло несколько монографий, посвященных истории спорта. Очень важно, что в научной работе принимают участие студенты», - заметил Дмитрий Белюков.