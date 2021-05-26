Дмитрий Белюков рассказал о научных достижениях великолукской спортивной академии

О научных достижениях и международном сотрудничестве Великолукской государственной академии физической культуры и спорта в Год науки рассказал в программе «Беседка» радио «Эхо Москвы» в Пскове декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК Дмитрий Белюков.
Великолукская государственная академия физической культуры и спорта в Год науки и технологий стала организатором межвузовской конференции «Физическая культура, спорт, олимпизм: проблемы и перспективы». Конференция вошла в план олимпийского комитета России, в ней приняли участие более 100 исследователей из Хабаровска, Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Воронежа, Смоленска, Краснодара, Челябинска, Минска и других крупных городов.
«Кроме того, на базе вуза функционирует научно-исследовательский институт проблем спорта и оздоровительной физической культуры, который проводит большую исследовательскую работу в области физиологии человека. Институт ведет совместные исследования с НИИ проблем физиологии имени Павлова, с Калифорнийским университетом, коллегами из Австрии и многими другими», - добавил декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК.
Также Дмитрий Белюков отметил, что после создания музея спорта и олимпийского движения Псковского края активизировалась работа, связанная с историей физической культуры, спорта и олимпийского движения.
«Назвать эту работу школой пока что нельзя, но исследования в этой области уже активно ведутся, вышло несколько монографий, посвященных истории спорта. Очень важно, что в научной работе принимают участие студенты», - заметил Дмитрий Белюков.