Общество

Последний звонок прозвенел для восьми 11-классников Тямшанской гимназии

Последний звонок прозвенел для восьми 11-классников Тямшанской гимназии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Псковского района, мероприятие прошло сегодня, 24 мая, на площадке перед гимназией. Его свидетелями и участниками были педагоги, немногочисленные родители виновников торжества и гости.

Со словами поздравлений к выпускникам обратилась глава Псковского района Наталья Федорова. «Дорогие выпускники и коллеги, я не могла не быть в этот день вместе с вами. Сегодня для тех, кто услышит последний школьный звонок, очень важный день – вы прощаетесь со школой. Впереди вас ждут экзамены, вы будете поступать в вузы. Я от всей души желаю вам удачи на этом пути. Окончив школу, не забывайте ее, помните своих учителей и знайте, что вы нужны нашему родному Псковскому району», – сказала Наталья Федорова, обращаясь к выпускникам своей родной гимназии.

По традиции перед выпускниками 9-х и 11-го классов был зачитан приказ о допуске к экзаменам, а затем их поздравляли первоклассники, десятиклассники, учителя и родители. Выпускники дарили цветы, песни и стихи своим учителям, а в воздух взлетели воздушные шары – белые голуби.

Кульминацией праздника по традиции стал последний звонок. Он прозвенел, возвещая о начале нового этапа в жизни выпускников 2021 года.