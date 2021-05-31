Общество

Соцсеть «ВКонтакте» запускает звонки от сообществ

Соцсеть «ВКонтакте» сообщила о тестовом использовании функции «звонки от сообществ» — для живого общения с любимыми подписчиками. Как сообщается в анонсе, новинка пока тестируется и доступна первопроходцам.

Администраторы группы смогут позвонить одному из своих подписчиков с помощью кнопки в его профиле или создать групповой звонок. Поделитесь ссылкой-приглашением или добавьте собеседников из списка — как будет удобнее вам. Кроме того, от имени сообщества можно присоединиться к уже запущенным звонкам.

«Устройте онлайн-игру, обсудите горячие темы или пообщайтесь лично с самым преданным доном. Используйте еще один канал для взаимодействия с подписчиками и будьте еще ближе к каждому из них», - предлагает соцсеть.

По умолчанию звонить можно только подписчикам, но каждый пользователь может разрешить звонки всем сообществам или запретить их совсем в настройках приватности.