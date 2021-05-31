Общество

Псковичей приглашают на мастер-класс по ведению страницы в «Инстаграме»

Мастер-класс «Instagram как воплощение личности» проведет в Пскове Ольга Афанасова. Всех желающих приглашают посетить мероприятие в молодежном центре 3 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

«Современный мир и социальные сети уже не разделить. Четкие грани между реальной и виртуальной жизнью стираются, особенно после последних событий пандемии. И хочется, чтобы личная страничка в соцсетях была красивой и характеризовала ее пользователя», - анонсируют мероприятие организаторы.

На мастер-классе будут затронуты следующие темы:

особенности ведения личного блога;

эффективность использования функций «Instagram»;

оформление текста для постов;

популярные программы для редактирования фото и создания красивых сторис.

Мероприятие состоится в 18:30 в Псковском городском молодежном центре на улице Максима Горького, 15. Количество мест ограничено. Для записи необходимо заполнить регистрационную форму.