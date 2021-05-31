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Общество

Почти 30 тысяч псковских семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала

01.06.2021 09:46|ПсковКомментариев: 0

Более 28,7 тысяч семей Псковской области направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. Для этого было перечислено более 11,1 млрд рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда РФ.

В учреждении отметили, что с 2020 года возможность распорядиться средствами капитала на улучшение жилищных условий стала более удобной.

Для того, чтобы семьи могли воспользоваться материнским капиталом на улучшение жилищных условий непосредственно через кредитную организацию, выдавшую кредит на приобретение или строительство жилья, отделение ПФР заключает соглашения об информационном обмене с кредитными организациями. «Теперь владельцы сертификатов могут обратиться в банк, который выдал кредит, и подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала непосредственно в банке. То есть, вместо двух обращений, в банк и Пенсионный фонд, семье достаточно обратиться только в банк. Заявления и необходимые документы банки передают территориальным органам ПФР по электронным каналам, что позволяет ускорить перечисление средств материнского капитала», - пояснили в ПФР.

Более 5 тысяч семей оплатили материнским капиталом (около 181,7 млн рублей) образование детей. В учреждении рассказали, что с прошлого года упростили порядок направления материнского капитала на обучение. Для этого отделение ПФР заключило соглашения с образовательными учреждениями региона. Благодаря соглашениям вся информация об обучении ребенка предоставляется образовательным учреждением по запросу ПФР без участия заявителя. От родителей требуется только заявление о распоряжении материнским капиталом, которое можно подать через портал госуслуг или в личном кабинете на сайте ПФР.

Актуальный перечень образовательных организаций, с которыми на уровне отделения заключены соглашения, размещен на сайте ПФР

4936 семей с невысоким доходом получили средства МСК в виде ежемесячной выплаты на общую сумму 280,9 млн рублей.

В ПФР напомнили, что ежемесячная выплата полагается семьям, в которых второй ребенок появился с 2018 года, и предоставляется до тех пор, пока ему не исполнится три года. Получить средства можно, если месячные доходы в семье не превышают двух прожиточных минимумов на человека. В Псковской области в 2021 году величина прожиточного минимума составляет 12 593 рублей.

«Размер выплаты равен региональному прожиточному минимуму ребенка за второй квартал прошлого года. Для псковских семей, подавших заявление в этом году, размер выплаты составляет 11542 рублей», - добавили в учреждении.

17 матерей приняли решение о направлении средств на накопительную пенсию. Это 4,7 млн рублей, а одна семья на средства капитала приобрела компьютер для ребенка-инвалида (46,14 тысячи рублей).

При этом в Псковской области полностью или частично использовали средства материнского капитала более 38,7 тысячи семей.

«1 июня — международный день защиты детей. Поддержка семей с детьми, многодетных родителей, опекунов, семей, имеющих детей-инвалидов – одна из важнейших задач ПФР. В нашем регионе с 2007 года, начала реализации государственной программы по поддержке семей с детьми, более 44,6 тысяч семей получили сертификат на материнский капитал. Из них более 38,7 тысячи владельцев полностью или частично распорядились средствами МСК на общую сумму 11,6 млрд рублей.

Первый сертификат на материнский капитал был выдан в марте 2007 года. Тогда размер государственной поддержки семей с детьми составлял 250 тысяч рублей. Сегодня эта сумма выросла.

С 1 января 2021 года размер материнского капитала проиндексирован на 3,7 % и составляет:

- 483 881,83 рублей за первого ребенка;

- при рождении (усыновлении) второго ребенка сумма увеличивается на 155 550,00 рублей, если право на материнский (семейный) капитал возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

- 639 431,83 рублей за второго или третьего и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее право на материнский капитал не возникало.

С апреля прошлого года Пенсионный фонд оформляет сертификаты в проактивном режиме. За это время в Псковской области выдали 5400 проактивных сертификатов. «Теперь семьям не нужно обращаться в ПФР с документами, чтобы подтвердить свое право на его получение. Для этого фонд использует данные ЗАГС и других ведомств. Сам сертификат теперь цифровой и поступает в личный кабинет мамы. В дальнейшем мама может дистанционно подавать заявление о распоряжении средствами на выбранные цели, через личный кабинет, и контролировать остаток средств», - добавили в ПФР.

Теги: #пенсионный фонд #материнский капитал #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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