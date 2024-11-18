Общество

В РФ может появиться тариф на билеты на самолеты и поезда для многодетных семей

Минтранс прорабатывает вопрос введения тарифа для многодетных семей на приобретение авиа- и железнодорожных билетов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«В настоящее время вопрос прорабатывается. Ключевым здесь является поиск источников финансирования для реализации такой инициативы. Министерство всецело поддерживает развитие внутреннего туризма, и реализует для этого ряд мероприятий, в том числе субсидирование воздушных перевозок пассажиров по наиболее востребованным маршрутам», — сообщили в пресс-службе министерства.

Как выяснили «Известия», ранее в Минтранс были направлены рекомендации комитета Госдумы по развитию туризма и туристической инфраструктуры. В документе сообщается, что депутаты предлагают разработать в России специальный закон о социальном туризме.

В связи с этим они рекомендовали министерству проработать вопрос о появлении в РФ специального тарифа «Многодетная семья». Он должен позволить покупать россиянам авиа- и железнодорожные билеты для групп до 15 человек одновременно.